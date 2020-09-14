شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصة ملهمة لمواطن عمل في أكبر شركات العالم بعد فقده رجليه في حادث مروري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

على الرغم من استحالة تصور تخطيه الصعاب واستعادة النجاح عملياً وأسرياً ، إلا أن المواطن ماجد العتيبي كسر كل التوقعات بعدما فقد قدميه في حادث مروري .

واستطاع " العتيبي " الذي كان يعمل مدرساً قبل الحادث الأليم ان يصبح محاضراً للسلامة المرورية في أكير الشركات عالمياً " آرامكو " ، بجانب تدريباته الرياضية الشاقة التي ينافس فيها الأصحاء .

وروى " العتيبي " واقعة مؤثرة لحظة احتضانه طفلته ذات الثلاث سنوات بعد عجزه عن احتضانه فترة طويلة بسبب الحادث الأليم ، وكيف كانت فرحتها لا توصف.

وكان " العتيبي " قد تعرض لحادث عام 2011 أثناء عودته من العمل بسبب السرعة العالية ودخل في غيبوبة وفقد رجليه على أثرها .