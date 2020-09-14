مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يحذر من غرق ناقلة البترول «صافر»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من مخاطر إنفجار أو غرق الناقلة البترولية "صافر". حذر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من مخاطر إنفجار أو غرق الناقلة البترولية "صافر". وطالب المركز المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنقاذ ناقلة البترول " صافر" الراسية على بعد 4.8 أميال بحرية من ميناء عيسى النفطية بمحافظة الحديدة باليمن.

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