تم السيطرة على الوضع..
أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، أن عمليات هيئة الهلال الأحمر الباحة، تلقت بلاغًا الساعة 2:52 قبل فجر اليوم من الدوريات الأمنية يفيد بوقوع حريق في محطة بنزين بنزول رغدان.
وبيّن أنه على الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية، والقائد الميداني، وعند مباشرتهم الموقع اتضح وجود أربع حالات، حالتي وفاة، وحالتي اختناق، إحداهما حالة متوسطة، والأخرى حالة بسيطة، وحالتي حروق، حالة خطيرة، وحالة متوسطة متفرقة، منوهًا بأنه تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم، ونقلهم إلى مستشفى الملك فهد بالباحة.
وأشار المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر، إلى أنه تم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، ولا توجد إصابات أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق بمحطة بنزين في الباحة يسفر عن حالتي وفاة وإصابات خطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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