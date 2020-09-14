نهبا 65 ألف ريال ومجوهرات من أحد بيوت الدمام.. ضبط مواطنين تخصصا بسرقة المنازل وسلب العمالة

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على مواطنين قاما بسلب العمالة الوافدة وسرقة المنازل ونهب 65 ألف ريال، ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ30 ألف ريال.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على «مواطنين اثنين في العقد الثالث من العمر»، وذلك لارتكابهما عددًا من القضايا الجنائية.

وأضاف الدريهم، أن الجرائم المرتكبة تمثلت في سلب العمالة والسرقة من المنازل، ومنها سطو على منزلٍ بمدينة الدمام وسرقة مبلغ «65.000» ريال ومصوغات ذهبية تُقدر بـ«30.000» ريال.

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وأشار، إلى أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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