في العقد الثالث من العمر..
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على مواطنين قاما بسلب العمالة الوافدة وسرقة المنازل ونهب 65 ألف ريال، ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بـ30 ألف ريال.
وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على «مواطنين اثنين في العقد الثالث من العمر»، وذلك لارتكابهما عددًا من القضايا الجنائية.
وأضاف الدريهم، أن الجرائم المرتكبة تمثلت في سلب العمالة والسرقة من المنازل، ومنها سطو على منزلٍ بمدينة الدمام وسرقة مبلغ «65.000» ريال ومصوغات ذهبية تُقدر بـ«30.000» ريال.
وأشار، إلى أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
اقرأ أيضًا:
شرطة الشرقية: ضبطنا 3 متهمين بحيازة 420 شريحة و26 جهاز جوال
إيقاف مواطِنَيْن ظهرا في مقطع فيديو متداول تعمّدا الاصطدام بمركبة في الأحساء
كانت هذه تفاصيل خبر نهبا 65 ألف ريال ومجوهرات من أحد بيوت الدمام.. ضبط مواطنين تخصصا بسرقة المنازل وسلب العمالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.