خلال اتصال هاتفي..
أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًا، مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.
واستعرض الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصًا ما يتعلق بالشأن اليمني.
اقرأ أيضًا:
الجبير يبحث مع وزراء خارجية الكويت والأردن والسودان العلاقات الثنائية وأبرز المستجدات
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث الشأن اليمني وأوضاع المنطقة مع وزير الخارجية المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.