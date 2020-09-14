الجبير يبحث الشأن اليمني وأوضاع المنطقة مع وزير الخارجية المصري

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًا، مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال، العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصًا ما يتعلق بالشأن اليمني.

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