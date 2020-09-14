«فلكية جدة» تتوقع غرة شهر صفر.. وتحدد موعد اقتران القمر بالشمس

توقعت الجمعية الفلكية بجدة، أن يكون يوم السبت القادم هو غرة شهر صفر، مشيرة إلى استحالة رؤية الهلال يوم الخميس القادم، وبذلك يكون شهر المحرم 30 يومًا.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، -عبر صفحة الجمعية على فيسبوك- إن القمر يصل منزلة الاقتران لشهر صفر يوم الخميس «29 محرم 1442» عند الساعة «02:00» بعد الظهر بتوقيت أم القرى، منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

وأضاف، أنه مساء يوم الخميس القادم، ستغرب الشمس من أفق مكة عند الساعة «06:22» مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر على ارتفاع «03» درجة والزاوية ألتي تفصله عن الشمس «الاستطالة» «04» درجات وإضاءة قرصة «0.2%» وسيغرب عند الساعة «06:41» مساءً، بعد «19» دقيقة من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر غير ممكنة بالعين المجردة، ولا من خلال أجهزة الرصد.

وتابع رئيس فلكية جدة، أنه في مساء يوم الجمعة القادمة «30 محرم 1442» ستغرب الشمس من أفق مكة عند الساعة «06:21» مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر على ارتفاع «13» درجة والزاوية ألتي تفصله عن الشمس «الاستطالة» «18» درجة وإضاءة قرصة «2.1%» وسيغرب عند الساعة «7:24» مساءً، بعد ساعة وثلاث دقائق من غروب الشمس.

وأشار أبو زاهرة، إلى أن المقصود بالاقتران هو اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء، عندما يقعان على خط طول سماوي واحد؛ حيث يعبر القمر شمال أو جنوب الشمس ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها.

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وتحدث مرحلة تسمى «الإهلال» بعد الاقتران، وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.

ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمري، مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية؛ نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في قبة السماء.

يشار إلى أن المحكمة العليا، هي المعنية بتحري أهلّة الشهور والإعلان عنها.

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