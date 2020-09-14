«كراني» يتوقع موعد بدء الاعتدال الخريفي في المملكة

توقّع خبير الأرصاد، حسن كراني، حدوث اعتدال خريفي بعد أسبوع من الآن، مشيرًا إلى الشعور بطقس صيفي متأخر حتى 20 سبتمبر.

ولفت كراني –عبر حسابه على تويتر- إلى استمرار بقاء الكتلة الهوائية الساخنة على الأجواء، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى الشعور بطقس صيفي «متأخر» يميل للحرارة، حتى 20 سبتمبر الحالي.

وبيّن أن الطقس سيكون لطيفًا على المصايف، بعدها يحل الاعتدال الخريفي، والذي يبدأ من الشمال الغربي للمملكة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد: سحب رعدية ممطرة اليوم على 4 مناطق