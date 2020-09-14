السعودية اليوم / ‎بدء أعمال الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف



‎‎جنيف 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

بدأت أعمال الدورة الـ45 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم في جنيف وتستمر حتى السادس من شهر أكتوبر القادم.

ويناقش المجلس في هذه الدورة عددًا من التقارير المقدمة من الخبراء وهيئات التحقيق الدولية ذات الصلة بحالة حقوق الإنسان في عدد من الدول، من بينها أوضاع مسلمي الروهينجا في ميانمار والأوضاع في سوريا وجنوب السودان وبوروندي وفنزويلا ،إضافة إلى مناقشة عدد من قضايا حقوق الإنسان ومنها الحق في مياه الشرب والحق في التنمية والإدارة البيئية السليمة والتخلص من النفايات الخطرة وأشكال الرق المعاصر والتعليم ، وحقوق المسنين والمرأة والطفل والمهاجرين ، والتنمية المستدامة واستخدام المرتزقة في النزاعات المسلحة، والتمييز العنصري ، وحقوق الإنسان في إطار جائحة كوفيد 19.

وسيتبنى المجلس نتائج الاستعراض الدوري الشامل لاثني عشر دولة خلال هذه الدورة.

// انتهى //

11:38ت م

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