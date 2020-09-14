شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق قرار إلزام المحال بتركيب «منزلقات» الأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أنه يبدأ اليوم تطبيق قرار إلزامية تركيب منزلقات الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت التجارية، وعليه ستبدأ وزارة الشؤون البلدية والقروية حملات تفتيشية مستمرة للتأكد من تطبيق القرار.

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