شكرا لقرائتكم خبر عن متحف مفتوح.. بدء العمل بمشروع ترميم وسط الرياض والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مركز "التواصل الحكومي" أنه انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين على صون التراث والمحافظة عليه، وبتوجيه من سمو ولي العهد؛ تم البدء في مشروع ترميم مباني التراث العمراني في الرياض وتأهيلها.

ويبدأ النطاق الأول للمشروع بمجموع 15 قصراً تراثياً في حي الفوطة وحي الظهيرة، بواقع 10 قصور في حي الفوطة؛ منها 5 قصور ملكية.

وسوف تشمل المرحلة الأولى التي تستمر لمدة 3 أشهر إعداد الدراسات والتصاميم وتهيئة وإدارة المواقع والتدعيم المؤقت للمباني في وضعها الراهن، بالإضافة إلى بدء التنفيذ للترميم الشامل وإعادة تأهيل المباني. أما المرحلة الثانية، التي تستمر لمد 24 شهراً بدءاً من يناير المقبل، فتشمل الترميم الشامل وإعادة تأهيل المباني.

وفي النطاق الثاني للمشروع، تتم دراسة كاملة لجميع مباني التراث العمراني ذات الأهمية وسط مدينة الرياض، بجميع تصنيفاتها، بالإضافة إلى وضع الخطط التنفيذية اللازمة للمحافظة على مباني التراث العمراني وترميها وإعادة تأهيلها، وتُختتم بتوثيق مباني التراث العمراني معمارياً وعمرانياً.