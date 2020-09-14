مجموعة MBC تستحوذ على حصة أقلية في الشركة العربية للتعهدات الفنية

2020-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت “مجموعة MBC” اليوم، عن إتمام استحواذها على حصة أقلية في الشركة العربية للتعهدات الفنية (“العربية”)، إحدى الشركات التابعة لـ “مجموعة المهندس القابضة”، وهي مجموعة إعلانية واستثمارية رائدة تعمل في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من أربعة عقود.

يُسهم هذا الاستثمار في دعم مسيرة نمو “مجموعة MBC” في مجال التسويق الإعلاني في المملكة، ويُمكّن شركة “العربية” من توسيع نطاق أعمالها والوصول إلى مستوى متميّز من التطوّر في مجال الإعلانات الخارجية في المنطقة. ومن شأن هذه الشراكة الاستراتيجية أن تُشكّل حجر الأساس للمزيد من التعاون بين الطرفيْن لتعزيز نمو أعمالهما والتوسّع أكثر في مجال التسويق الإعلاني.

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ويهدُف الطرفان أن تلعب هذه الشراكة الاستراتيجية دوراً مهماً في تغيير معالم قطاع الإعلان في المستقبل، وذلك من خلال التطوير المستمر، والاستفادة من تجارب الشركتيْن الممتدّة لعقود في إحراز المزيد من التوسّع الجغرافي، وتوفير التقنيات الحديثة، واقتناص الفرص الواعدة في المنطقة، على كافة الصُعد المستويات.

يأتي هذا الاستحواذ عقب إعلان “مجموعة MBC” مؤخراً عن عزمها إطلاق شركتها الخاصة للتسويق الإعلاني على قنواتها، “MBC للخدمات الإعلانية”، وذلك بالشراكة مع “مجموعة المهندس القابضة”. تخضع إدارة “MBC للخدمات الإعلانية” بمعظمها لـ “مجموعة MBC”، وستباشر عملياتها اعتباراً من بداية العام 2021، لتتيح للمجموعة إمكانية العمل بشكل وثيق ومباشر مع قاعدة عملائها التي تضمّ باقة واسعة من أهم العلامات التجارية في العالم، إلى جانب شركائها من شركات التسويق والإعلان ومشتري الوسائط الإعلانية والرقمية.

وفي هذه المناسبة، قـال رئيس مجلس إدارة “مجموعة MBC” الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم: “من شأن هذا الاستثمار أن يمكّن “مجموعة MBC” من المضي قدماً في توسيع نطاق أعمال التسويق الإعلاني التابعة لها، وتعزيز حضورها في أسواق المملكة. وفي إطار هذه الشراكة المهمة، تركّز استراتيجيتنا، كما العديد من المجموعات الإعلامية العالمية، على مواصلة تطوير العروض والخدمات التي نقدّمها، طوال أوقات اليوم، وعبر العديد من المنصّات، مع تزويد عملائنا في مجال التسويق الإعلاني بوصولٍ أكبر إلى مشاهدي قنواتنا الفضائية ومتابعينا عبر المنصّات الرقمية”.

وقال محمد عبدالإله الخريجي الرئيس التنفيذي للشركة العربية: “ستضيف هذه الشراكة لخبراتنا في تقديم حلولٍ أوسع وأكثر تطوراً لعملائنا. وستدعم أهداف الشركة العربية، باعتبارها الشركة الأبرز في مجال الإعلانات الخارجية في المنطقة، لمواصلة تقديم حلول إعلانية مبتكرة عبر توفير أحدث التقنيات الرقمية وتأهيل الكوادر الوطنية كخطوة من الشركة في دعم جهود برنامج مستقبل المدن السعودية الذي يهدف إلى بناء هوية المدن الذكية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس أهداف رؤية المملكة 2030”.

من جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة MBC” مارك أنطوان داليوين: “لطالما كانت المملكة العربية السعودية سوق نمو رئيسي لمبيعات إعلانات المجموعة، ومن شأن تعزيز علاقتنا مع الشركة العربية أن يمكّننا من توسيع قاعدة عملائنا وتزويدهم بحلول إعلانية متكاملة. وفيما تمضي المملكة في مسيرة التطور والنمو تحت مظلة رؤية السعودية 2030، سنشهد إقبالاً متزايداً من الشركات العالمية على تسويق منتجاتها وعلاماتها التجارية في هذا السوق الحيوي المتسارع النمو، وسيجدون في مجموعة MBC شريكاً مثالياً لأعمالهم”.



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