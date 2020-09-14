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الحبوب تنتهي من ترسية 745 ألف طن من القمح المستورد
الدفعة الرابعة لهذا العام
متابعات الخليج 365 - الرياض
أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام 2020م بكمية 745 ألف طن من القمح، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية باستثناء كندا.
وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، وسيكون وصول الدفعة الرابعة المتعاقد عليها هذا العام بمشيئة الله خلال الفترة نوفمبر2020م – يناير2021م وبواقع 12 باخرة، موزعة على 6 بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية 375 ألف طن، وعدد 5 بواخر لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 315 ألف طن، وعدد 1 باخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.
وأفاد أنه تم دعوة 23 شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها 15 شركة للمنافسة وتم الترسية على العروض الأقل سعرا للشحنات المطلوبة والمقدمة من 5 شركات عالمية.
وبترسية الدفعة الرابعة من هذا العام 2020م تكون المؤسسة قد تعاقدت على كمية تقدر بنحو 2.2 مليون طن حتى تاريخه.
وأشار محافظ المؤسسة إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: هنا
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