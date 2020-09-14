الأطباء يخشون وصول الذروة الثانية من كوفيد-19 بحلول الشتاء

2020-09-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تتوقع الغالبية العظمى من الأطباء موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الشتاء المقبل، وسط تحذيرات من أن العالم يواجه مفترق طرق صعب.

وأظهر استطلاع الجمعية الطبية البريطانية (BMA) أن الأطباء يرجحون وصول الذروة الثانية في الأشهر الستة المقبلة، مؤكدين على أنهم يريدون تجنب العودة إلى رعب ومأساة الأيام الأولى للوباء.

وقال رئيس مجلس الجمعية الطبية البريطانية، تشاند ناجبول: مع استمرار ارتفاع الإصابات اليومية بشكل مثير للقلق، ومع الوضع في الاعتبار أن الشتاء بات قاب قوسين أو أدنى، فنحن نعتقد أن العالم يواجه مفترق طرق حرج في مكافحة هذا الفيروس القاتل.

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وأضاف: يجب بذل كل الجهود لتجنب تكرار الرعب والمأساة التي عشناها جميعًا في وقت سابق من هذا العام.

قفزة جديدة في حالات الإصابة بـ كوفيد-19

وقد سجلت دول العالم اليوم قفزة جديدة اليوم في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية إصابة نحو 308 آلاف شخص خلال 24 ساعة.

ويُذكر أن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أعلن أنهم يتوقعون ارتفاعًا في عدد الوفيات في أوروبا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.

وقال هانز كلوغي في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن أكتوبر ونوفمبر القادمين، سيكونان أقسى شهرين في مواجهة الوباء.

ووصلت عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم إلى 29,189,627 إصابة، وتُوفي 928,333 شخصًا بينما تعافى 21,031,761شخصًا.



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