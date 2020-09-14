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الضمان الصحي يحدد شروط تغيير شركة التأمين للمستشفى المقدمة للخدمة

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2020-09-14

الضمان الصحي يحدد شروط تغيير شركة التأمين للمستشفى المقدمة للخدمة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوضح مجلس الضمان الصحي، بأنه يمكن لشركة التأمين تغيير المستشفى التي تقدم الخدمة الصحية بشرطين.

وأوضح المجلس ، ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، جاء فيه “هل يصح لشركة التأمين أن تلغي التعامل مع مستشفى معين دون إبلاغ المريض صاحب البوليصة؟ أنه “لشركة التأمين الحق في حذف أو استبدال أي من/أو جميع مقدمي الخدمة المعينين لأغراض هذه الوثيقة خلال مدة سريانها.

أضاف مجلس الضمان الصحي أن ذلك شريطة التنسيق مع حامل الوثيقة وتعيين بديل عنهم بنفس المستوى”.


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