- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الضمان الصحي يحدد شروط تغيير شركة التأمين للمستشفى المقدمة للخدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الضمان الصحي يحدد شروط تغيير شركة التأمين للمستشفى المقدمة للخدمة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح مجلس الضمان الصحي، بأنه يمكن لشركة التأمين تغيير المستشفى التي تقدم الخدمة الصحية بشرطين.
وأوضح المجلس ، ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، جاء فيه “هل يصح لشركة التأمين أن تلغي التعامل مع مستشفى معين دون إبلاغ المريض صاحب البوليصة؟ أنه “لشركة التأمين الحق في حذف أو استبدال أي من/أو جميع مقدمي الخدمة المعينين لأغراض هذه الوثيقة خلال مدة سريانها.
أضاف مجلس الضمان الصحي أن ذلك شريطة التنسيق مع حامل الوثيقة وتعيين بديل عنهم بنفس المستوى”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الضمان الصحي يحدد شروط تغيير شركة التأمين للمستشفى المقدمة للخدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.