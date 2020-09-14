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ضبط مواطنين نفذا جرائم سرقة أموال ومصوغات ذهبية
سلب العمالة والسطو على المنازل بالدمام
متابعات الخليج 365 - واس
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على (مواطنيّن اثنين في العقد الثالث من العمر) ، وذلك لارتكابهما عدداً من القضايا الجنائية، تمثلت بالسلب من العمالة والسرقة من المنازل ومنها سطو على منزلٍ بمدينة الدمام وسرقة مبلغ (65,000) ريال ومصوغات ذهبية تُقدر بـ (30,000) ريال.
وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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