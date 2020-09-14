- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تقويم التعليم تفتح باب التسجيل في برنامج مراجع اعتماد أكاديمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تقويم التعليم تفتح باب التسجيل في برنامج مراجع اعتماد أكاديمي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي “مراجع اعتماد أكاديمي”، لأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية.
وأضافت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه من المتوقع أن يكون المتدرب قادراً على العمل في مجال المراجعة الداخلية والخارجية لاعتماد المؤسسات والبرامج الأكاديمية.
وأضافت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الرابط التالي:
https://etec.gov.sa/ar/productsandservices/pec/Pages/cert.aspx
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تقويم التعليم تفتح باب التسجيل في برنامج مراجع اعتماد أكاديمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.