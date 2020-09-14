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لا تتعنى .. مبادرة لذوي الإعاقة في سعود الطبية
تهدف لإيصال بطاقات التسهيلات المرورية وتخفيض الأجور
متابعات الخليج 365 - الرياض
دشنت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التأهيل الطبي مبادرة “لا تتعنى” من خلال لجنة إصدار بطاقات ذوي الإعاقة، والتي تهدف لإيصال بطاقات التسهيلات المرورية وتخفيض الأجور للمستفيدين في منازلهم دون الحاجة لمراجعة المدينة.
وأوضح قائد الفريق التطوعي أ.تركي الشريف أن مبادرة “لا تتعنى” تهدف لإيصال البطاقات عن طريق متطوعين بعد إصدارها للمستفيدين في هذه الفترة، وذلك حرصًا على سلامتهم، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفيرها للمتطوعين بما يضمن سلامتهم.
وأضاف: يعمل فريق مبادرة “لا تتعنى” بالمدينة كغيره من الفرق التطوعية بالمملكة، على إرساء وتحقيق التنمية التكافلية في المجتمع وتشجيع العطاء بلا مقابل، الأمر الذي انعكس إيجابًا على أعضاء الفريق، فعزز من مشاركاتهم الرائدة وجعل لهم الأسبقية في الأعمال التطوعية التي تفتخر بها المدينة.
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