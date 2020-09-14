، "الأرصاد " تنبّه من أمطار رعدية وأتربة مُثارة على جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظة الدرب، والأجزاء الساحلية.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله-.حالة الطقس الأرصاد جازان