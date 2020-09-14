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نفذت جامعة حفر الباطن، 24 ألف ساعة دراسية عن بُعد خلال الأسبوعين الماضيين منذ انطلاق الدراسة للعام الجامعي 1442هـ، عن طريق إنشاء 6980 فصلًا افتراضيًّا شارك في تقديمها أكثر من 1800 عضو هيئة تدريس، ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم عن بُعد مع استمرار جائحة كورونا.
وقال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن عتيق العنزي: إن خطة التعلم الإلكتروني تسير بكل يسير وسهولة بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني؛ مضيفًا أن الدورات التدريبية والبرامج التعريفية التي نظمتها الجامعة عن كيفية استخدام الوسائط التعليمية الإلكترونية، ساهمت في التيسير على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.
وأشار العنزي إلى أن التعلم عن بُعد خدم العملية التعليمية الأكاديمية من خلال تقديم المواد الدراسية بأساليب ذكية، كما خلق تجربة تعلم ممتعة.
وأوضح الدكتور العنزي أن نظام إدارة التعلم الإلكتروني شهد الأسبوع الماضي إقامة 1028 لوحة نقاش، و7577 تقييمًا، و4383 ملفًا مستعرضًا، كما سجل نظام الفصول الافتراضية حضورًا مكررًا لـ233018 طالبًا وطالبة في جميع الجلسات التي تم إنشاؤها في 3577 مقررًا أكاديميًّا.
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 11:26 AM
شارك في تقديمها أكثر من 1800 عضو هيئة تدريس ضمن جهود مكافحة "كورونا"جامعة "حفر الباطن" تنفذ 24 ألف ساعة دراسية عن بُعد خلال أسبوعين
نفذت جامعة حفر الباطن، 24 ألف ساعة دراسية عن بُعد خلال الأسبوعين الماضيين منذ انطلاق الدراسة للعام الجامعي 1442هـ، عن طريق إنشاء 6980 فصلًا افتراضيًّا شارك في تقديمها أكثر من 1800 عضو هيئة تدريس، ضمن جهود الجامعة في تفعيل عملية التعليم عن بُعد مع استمرار جائحة كورونا.
وقال وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن عتيق العنزي: إن خطة التعلم الإلكتروني تسير بكل يسير وسهولة بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني؛ مضيفًا أن الدورات التدريبية والبرامج التعريفية التي نظمتها الجامعة عن كيفية استخدام الوسائط التعليمية الإلكترونية، ساهمت في التيسير على أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.
وأشار العنزي إلى أن التعلم عن بُعد خدم العملية التعليمية الأكاديمية من خلال تقديم المواد الدراسية بأساليب ذكية، كما خلق تجربة تعلم ممتعة.
وأوضح الدكتور العنزي أن نظام إدارة التعلم الإلكتروني شهد الأسبوع الماضي إقامة 1028 لوحة نقاش، و7577 تقييمًا، و4383 ملفًا مستعرضًا، كما سجل نظام الفصول الافتراضية حضورًا مكررًا لـ233018 طالبًا وطالبة في جميع الجلسات التي تم إنشاؤها في 3577 مقررًا أكاديميًّا.
، جامعة "حفر الباطن" تنفذ 24 ألف ساعة دراسية عن بُعد خلال أسبوعين ،
المصدر : الخليج 365
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