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صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن القبض على (مواطنين اثنين في العقد الثالث من العمر)، وذلك لارتكابهما عدداً من القضايا الجنائية، تمثلت في السلب من العمالة والسرقة من المنازل، ومنها سطو على منزلٍ بمدينة الدمام، وسرقة مبلغ (65,000) ريال ومصوغات ذهبية تُقدر بـ (30,000) ريال.
وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.الجهات الأمنية
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 11:24 AM
جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة
صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن القبض على (مواطنين اثنين في العقد الثالث من العمر)، وذلك لارتكابهما عدداً من القضايا الجنائية، تمثلت في السلب من العمالة والسرقة من المنازل، ومنها سطو على منزلٍ بمدينة الدمام، وسرقة مبلغ (65,000) ريال ومصوغات ذهبية تُقدر بـ (30,000) ريال.
وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
، سلب عمال وسطو على منزل بالدمام.. شرطة الشرقية تُوقع بالمتورّطين ،
المصدر : الخليج 365
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