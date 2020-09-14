“الآن” تقديم وظائف الأمن العام للنساء 1441| رابط أبشر توظيف jobs.moi.gov.sa للتسجيل في الوظائف العسكرية النسائية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن موعد تقديم وظائف الأمن العام للنساء 1441 العسكرية، حيث سيتم فتح باب القبول والتسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام للتعيين على رتبة جندي للعنصر النسائي اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ 9 محرم 1441هـ الموافق لتاريخ 8 سبتمبر 2019م في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وقد أرفقت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمات لشغل الوظائف العسكرية المعلن عنها عبر بوابة أبشر توظيف الإلكترونية، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر مواعيد التسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام النسائية وشروط التقديم، ورابط التسجيل الرسمي المباشر.

تقديم وظائف الأمن العام للنساء 1441

تم الإعلان عن وجود وظائف عسكرية شاغرة بقطاع المديرية العامة للأمن العام بالمملكة العربية السعودية من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، وقد تم تخصيص هذه الوظائف العسكرية الشاغرة للعنصر النسائي فقط للتعيين على رتبة “جندي” بالمناطق الآتية (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وقد تم تحديد مواعيد استقبال طلبات التسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام 1441 من قبل إدارة القبول والتسجيل، حيث جاءت مواعيد التقديم في وظائف الأمن العام للنساء كالتالي:

يبدأ التسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام “للنساء”: في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الأحد 9 محرم 1441هـ الموافق لتاريخ 8 سبتمبر 2019م.

ينتهي تقديم وظائف الأمن العام للنساء 1441 في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء بتاريخ 12 محرم 1441هـ الموافق لتاريخ 11 سبتمبر 2019م.

رابط منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني الرسمي (jobs.moi.gov.sa).

شروط التسجيل في وظائف الأمن العام للنساء

أرفقت الإدارة العامة للقبول المركزي عدداً من الشروط الواجب توافرها فيمن ترغب في التقديم بوظائف المديرية العامة للأمن العام النسائية عبر منصة أبشر توظيف الإلكترونية، ويمكنكم التعرف على كافة الشروط المطلوبة من خلال النقاط التالية:

يجب أن تكون المتقدمة لشغل وظيفة جندي بالأمن العام سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من نشأت مع والدها خلال خدمته للدولة خارج المملكة. أن تكون المتقدمة متزوجة من مواطن سعودي. حصول المتقدمة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (يتم تفضيل الحاصلات على مؤهل أعلى). توفر حسن السيرة والسمعة والسلوك في المتقدمة. لا يكون محكوماً عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن يكون لديها هوية مستقلة سارية الصلاحية. لا يقل الطول عن 160 سم. تناسب الطول مع الوزن. لا يقل العمر عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً. لا يكون قد سبق للمتقدمة التعيين على وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية. لا يكون قد تم إنهاء خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سببٍ كان. لا تكون موظفة حكومية بأي جهة. اجتياز الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول. الحاصلات على الشهادات من خارج المملكة يجب عليهن معادلة الشهادة من وزارة التعليم مع التصديق عليها. يجب إدخال المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها عند تقديم وظائف الأمن العام للنساء 1441 عبر منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني.

وظائف الأمن العام النسائية

تم فتح باب استقبال طلبات التسجيل في وظائف الأمن العام النسائية الآن لمن ترغب في التقديم للتعيين على رتبة جندي في قطاع المديرية العامة للأمن العام بمنطقة مكة المكرمة أو منطقة المدينة المنورة، وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي عن ضرورة تحري الدقة عند تعبئة البيانات الخاصة بالمتقدمة، حيث لن يتم الالتفات لأي طلب ليس مستوفياً لشروط شغل وظائف المديرية العامة للأمن العام المنصوص عليها بالإعلان الوظيفي عبر أبشر توظيف، ويتم تقديم وظائف الأمن العام للنساء 1441 من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.

تحديث: وفقاً للموعد المحدد من قبل الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بشأن إغلاق باب استقبال الراغبات في الالتحاق بوظائف المديرية العامة للأمن العام العسكرية، فمن المقرر أن تنتهي فترة التسجيل المحددة في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019 الموافق لتاريخ 12 محرم 1441هـ، ويمكنك التقديم في الوقت الحالي من خلال اتباع الرابط الرسمي لدخول موقع أبشر توظيف الإلكتروني المرفق.