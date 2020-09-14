“فتح” تسجيل وظائف الأمن العام النسائية 1441 على رتبة “جندي” عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.moi.gov.sa

ننشر رابط تسجيل وظائف الأمن العام النسائية 1441 الإلكتروني الرسمي عبر منصة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية عن إتاحة التقديم في وظائف الأمن العام للنساء 1441 اعتباراً من اليوم الأحد الموافق لتاريخ 9 محرم 1441هـ، ويتم التسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام للعنصر النسائي فقط للتعيين على رتبة “جندي” بالمناطق الآتية (مكة المكرمة، المدينة المنورة)، وقد أرفقت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي عن الشروط التي يلزم توافرها في المتقدمات لشغل وظيفة جندي بالأمن العام المعلن عنها عبر بوابة أبشر للتوظيف الإلكترونية، ومن خلال موقعنا موقع معاك يا وطن نوفر مواعيد التسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام النسائية والشروط الخاصة بالتقديم، ورابط التسجيل المباشر.

تسجيل وظائف الأمن العام النسائية 1441

أعلنت إدارة القبول والتسجيل المركزية بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن وجود وظائف عسكرية شاغرة بقطاع المديرية العامة للأمن العام باعتبارها جهة مستفيدة من الإعلان الوظيفي المرفق عبر منصة التوظيف الإلكتروني أبشر توظيف التابعة للوزارة، وتم تخصيص هذه الوظائف العسكرية للعنصر النسائي فقط، حيث يتم التقديم من جانب النساء الراغبات في الالتحاق بوظائف الأمن العام للتعيين على رتبة جندي بمنطقة المدينة المنورة أو مكة المكرمة، وحددت الإدارة العامة للقبول المركزي مواعيد استقبال طلبات التسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام 1441 النسائية، حيث جاءت مواعيد تقديم الأمن العام للنساء كالتالي:

تبدأ عملية استقبال طلبات التسجيل في وظائف المديرية العامة للأمن العام النسائية في تمام الساعة 10:00 من صباح اليوم الأحد 9 محرم 1441هـ الموافق لتاريخ 8 سبتمبر 2019م.

يتم إغلاق باب استقبال طلبات التسجيل في وظائف الأمن العام للنساء 1441 في تمام الساعة 10:00 من صباح يوم الأربعاء بتاريخ 12 محرم 1441هـ الموافق لتاريخ 11 سبتمبر 2019م.

رابط تسجيل وظائف الأمن العام النسائية 1441 عبر منصة أبشر توظيف (jobs.moi.gov.sa) الرسمي.

شروط تقديم الأمن العام للنساء 1441

تم الإعلان عن ضرورة توافر عدداً من الشروط الواجب توافرها في راغبات الالتحاق بوظائف المديرية العامة للأمن العام النسائية المعلن عنها، حيث يجب أن تكون سعودية الجنسية أصلاً ومنشأً، ويستثنى من ذلك المتقدمة التي نشأت مع والدها خلال خدمته للدولة خارج المملكة، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، ويجب أن تكون حاصلةً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وسيتم تفضيل المتقدمات الحاصلات على مؤهل أعلى من الثانوية العامة، وتوفر حسن السيرة والسمعة والسلوك وعدم وجود حكماً على المتقدمة بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

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كما يجب أن يكون لديها هوية مستقلة سارية الصلاحية عند التسجيل،ولا يقل طولها عن 160 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن، ولا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً عند تسجيل وظائف الأمن العام النسائية 1441 العسكرية، وألا يكون قد سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، ولا يكون قد تم إنهاء خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سببٍ كان، ولا تكون موظفة بأي جهة حكومية.

كما يجب عليها أن تجتاز الإجراءات والاختبارات الخاصة بالقبول، أما فيما يتعلق بالحاصلات على الشهادات والمؤهلات العلمية من خارج المملكة العربية السعودية، فيجب عليهن معادلة الشهادة من وزارة التعليم السعودية مع التصديق عليها، كما ينبغي عليها إدخال المعدل التراكمي لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويتم التقديم في وظائف المديرية العامة للأمن العام من خلال اتباع الرابط الرسمي لدخول بوابة أبشر توظيف المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.

وظائف المديرية العامة للأمن العام النسائية 1441

يجب على كل متقدمة من المتقدمات لشغل وظيفة برتبة جندي بقطاع المديرية العامة للأمن العام تحري الدقة عند تعبئة الحقول، وقد أعلنت إدارة القبول والتسجيل عن أنه لن يتم الالتفات لأي طلب ليس مستوفياً لشروط التقديم المنصوص عليها بالإعلان الوظيفي عبر أبشر توظيف، ويتم تسجيل وظائف الأمن العام النسائية 1441 من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقعنا موقع معاك يا وطن.