شكرا لمتابعة خبر عن «تقويم التعليم»: فتح باب التسجيل في برنامج «مراجع اعتماد أكاديمي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الإثنين فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي "مراجع اعتماد أكاديمي"، لأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية .

وقالت الهيئة أنه من المتوقع أن يكون المتدرب قادراً على العمل في مجال المراجعة الداخلية والخارجية لاعتماد المؤسسات والبرامج الأكاديمية.

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ويهدف البرنامج إلى اكتساب المتدربين مهارت جديدة من خلال عدة محاور للجلسات التدريبية بدايةً بأسس التقويم ومفاهيمه وحتى إعداد تقرير المراجعة .

ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــــا .