«تقويم التعليم»: فتح باب التسجيل في برنامج «مراجع اعتماد أكاديمي»

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الإثنين فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي "مراجع اعتماد أكاديمي"، لأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية .
وقالت الهيئة أنه من المتوقع أن يكون المتدرب قادراً على العمل في مجال المراجعة الداخلية والخارجية لاعتماد المؤسسات والبرامج الأكاديمية.
ويهدف البرنامج إلى اكتساب المتدربين مهارت جديدة من خلال عدة محاور للجلسات التدريبية بدايةً بأسس التقويم ومفاهيمه وحتى إعداد تقرير المراجعة .
ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــــــا .
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