بدء تركيب شاشات رقمية جديدة على طرقات الرياض لتحسين المشهد الحضاري

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تبدأ أمانة الرياض، بتركيب التصاميم الجديدة للوحات الإعلانية الرقمية. تبدأ أمانة الرياض، بتركيب التصاميم الجديدة للوحات الإعلانية الرقمية. وأوضحت الأمانة، بأنه في إطار خططها للتحول نحو اللوحات الرقمية في مختلف طرقات المدينة، وذلك ضمن أحد عقودا الإستثمارية مع الشركة العربية للتعهدات الفنية ، ستبدأ في تركيب التصاميم الجديدة . وتابعت الأمانة بأنها تهدف بهذة التصاميم تحسين المشهد الحضري.

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