شكرا لمتابعة خبر عن تزوير صك ملكية أرض بـ 10 مليون ريال بالمزاحمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تواصل الدولة محاصرة الاراضي مزورة الصكوك وأراضي الدولة المعتدى عليها في جميع مناطق المملكة . تواصل الدولة محاصرة الاراضي مزورة الصكوك وأراضي الدولة المعتدى عليها في جميع مناطق المملكة . وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة تزوير صك ملكية لـ 210 آلاف متر في محافظة المزاحمية بالرياض بقيمة تزيد عن 10 ملايين ريال. وأكدت مصادر أن الأرض تقع غرب مشروع القدية جنوب طريق " مكة – الرياض " وبها مباني وشاليهات للإيجار . Advertisements وبمخاطبة وزارة العدل أكدت أن صك الملكية مزور وغير مطبق لسجله . وكانت أوامر قد صدرت أمس الأحد بإلغاء صكوك ملكية أراضى بملايين الأمتار تعود لدولة . إقرأ أيضاً :

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