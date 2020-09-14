شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي: بشرطين تستطيع شركة التأمين تغيير المستشفى المقدمة للخدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مجلس الضمان الصحي، بأنه يمكن لشركة التأمين تغيير المستشفى التي تقدم الخدمة الصحية بشرطين.
وأوضح المجلس ، ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «لشركة التأمين الحق في حذف أو استبدال أي من/أو جميع مقدمي الخدمة المعينين لأغراض هذه الوثيقة خلال مدة سريانها، شريطة التنسيق مع حامل الوثيقة وتعيين بديل عنهم بنفس المستوى".
وكان إستفسار قد ورد للمجلس ، جاء فيه "هل يصح لشركة التأمين أن تلغي التعامل مع مستشفى معين دون إبلاغ المريض صاحب البوليصة؟"
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