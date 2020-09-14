شكرا لمتابعة خبر عن معلمة تتنازل عن إجازة الأمومة للتدريس لطلابها بسكاكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضربت معلمة في سكاكا مثلاً يحتذى به في التفاني والإخلاص لعملها بعد أن تنازلت عن إجازة الأمومة من أجل التدريس لطلابها في منصة مدرستي

وقالت المعلمة هزيعة الشراري بمدرسة الثانية الإبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم : لا شك أني بحاجة لإجازة الأمومة لأن المكوث لساعات على الجهاز والتحضير والمتابعة يتطلب جهد، ولكن ما يهون ذلك حينما أتذكر البذل العظيم على هذه المنصة من قبل المختصين وكذلك جهد القائدة في الجداول، وغير ذلك حاجة طالباتي لي، فقدمت هذه الأمور على حاجتي للإجازة

وثمنت قائدة المدرسة صلفة الرويلي جهود المعلمة التي ستعمل 16 حصة دراسية لأربع مواد ، مؤكدة أنها خير مثال للمعلمات ، فيما عرضت زميلاتها مساعدتها لتخفيف المواد عنها ، مؤكدات أن التعليم أسمى رسالة وخدمة للوطن .