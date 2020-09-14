شكرا لمتابعة خبر عن آلية جديدة لتقنين المحتوى الأخلاقي والإعلامي وعقوبات تصل للسجن 5 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت تقارير بأن اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي، في طريقها، لإعداد إستراتيجية، تحدد ملامح آدائها المستقبلي، كما أنها ستعد آلية لتنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي، بهدف حماية المجتمع، وتكوين وعي إجتماعي وثقافي لدى الأفراد، وفرض عقوبات قانونية على المخالفين وغرامات مالية.

وأكدت اللجنة بأن بث هذه المواد يُعرض مرتكبه للسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وطالبت اللجنة المواطنين والمقيمين التقيد بالنظام العام وعدم مخالفة التعليمات، لتجنب هذه العقوب.

وأوضحت اللجنة صور المحتوى غير الأخلاقي، ومنها التحويل الإلكتروني غير القانوني أو غير المشروع للأموال، ونشر التعصب والعنصرية،ونشر الأفكار الهدامة، وإستغلال الأطفال،وسرقة المعلومات، وتدمير المواقع، والتجسس والإباحية.