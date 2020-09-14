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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند»: لازالت التوقعات المطرية لم تنقطع طوال فصل الصيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الاثنين، أنه لازالت التوقعات المطرية لم تنقطع طول فصل الصيف ما بين شدة وضعف، واتساعاً وانقباضًا.
وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الاثنين، متوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير، وجازان، والباحة؛ فيما كشف عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة.
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