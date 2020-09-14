شكرا لمتابعة خبر عن جمعية الأطفال ذوي الإعاقة تطلق مسابقة "نحن الوطن" إلكترونياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

أطلقت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بمناسبة احتفالات بلادنا العزيزة باليوم الوطني الـ 90 مسابقة " نحن الوطن " وذلك عبر الموقع الإلكتروني

هنا، حيث تتيح المسابقة لأبناء الوطن المشاركة في فعالياتها تحت شعار " شاركنا حبك للوطن بصورة أو رسمة أو كلام من قلبك" وذلك حتى يوم 20 / 2 / 1442هـ. الموافق 7 / 10 / 2020م.

وأوضح الدكتور أحمد بن عبد العزيز التميمي المدير التنفيذي للجمعية أن الهدف من المسابقة هو التعريف بدور جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في رعاية ما يزيد عن 4000 طفلاً وطفلة سنوياً من خلال (11) إحدى عشر مركز في مختلف مناطق المملكة، وتوفير لهم خدمات متخصصة ومجانية في مختلف مجالات الرعاية والتأهيل. مضيفاً أن المسابقة تستهدف كذلك تعزيز روح الانتماء للوطن والالتزام بالرموز الوطنية، تنمية الحس الوطني وتنمية الجانب الاجتماعي والثقافي، الاحتفال بيوم الوطن بحذر والابتعاد قدر الإمكان عن التجمعات، إبراز جوانب التميز والتحدي في التفاني في حب الوطن، إبراز مدى تمكن شعبنا العظيم من التكنولوجيا وتطويعها لخدمة هذا الهدف النبيل.

ودعا د. أحمد التميمي المواطنين والمقيمين وكل محبي بلادنا العزيزة لدعم هذه المبادرة والمشاركة الإيجابية بالدخول للموقع وتسجيل مشاعرهم تجاه وطننا الغالية واليوم الوطني العزيز

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جدير بالذكر أن المسابقة يشارك في رعايتها عدد من الجهات العامة في مقدمتها أمانة محافظة جدة، وإدارة التعليم بمنطقة جدة، حيث تم تعميم المسابقة على جميع مراحل التعليم بجدة والتي يزيد عدد الطلاب والطالبات فيها عن 600.000 طالب وطالبة.

كما تشارك في رعاية المسابقة عدد من شركات منها شركة إسمنت العربية، وشركة عالم السيارات، وشركة الحكير، وشركة بترومين، وشركة لوبريف وشركة بترومين وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.