شكرا لمتابعة خبر عن "صناعة القصة القصيرة بين المبدع العربي والغربي".. محاضرة بأدبي جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى): يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة، ممثلا في رواق السرد محاضرة بعنوان (صناعة القصة القصيرة بين المبدع العربي والغربي) يلقيها الأستاذ خلف سرحان القرشي، يوم الأربعاء المقبل ٢٨ محرم ، وتدير الأمسية الأستاذة سعاد السلمي ، وتقام الساعة التاسعة مساء عبر تطبيق زووم يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة، ممثلا في رواق السرد محاضرة بعنوان (صناعة القصة القصيرة بين المبدع العربي والغربي) يلقيها الأستاذ خلف سرحان القرشي، يوم الأربعاء المقبل ٢٨ محرم ، وتدير الأمسية الأستاذة سعاد السلمي ، وتقام الساعة التاسعة مساء عبر تطبيق زووم . وتأتي الأمسية ضمن الأنشطة الثقافية والأدبية التي ينظمها النادي الثقافي الأدبي بجدة لإثراء النشاط الثقافي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "صناعة القصة القصيرة بين المبدع العربي والغربي".. محاضرة بأدبي جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.