الفنان خالد سامي يدخل المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

كشف الموسيقار والملحن فهد العبد الله، اليوم الاثنين، عن تدهور الحالة الصحية للفنان خالد سامي، وذلك بعد تأخر علاجه بسبب تفشي جائحة كورونا .

ودخل الفنان خالد، صباح اليوم، المستشفى بعد ازدياد حالته الصحية سوءً، حيث يعاني من مرض الكلى وقام الأطباء مؤخرًا بتأخير إجراء عملية زراعة كلية له بسبب وقف العمليات في المستشفيات على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا.

وكتب الملحن فهد العبدالله في تغريده على "تويتر" قائلا: “الحبيب الصديق #خالد_سامي يدخل للمستشفى هذا اليوم بعد أن زادت حالته سوءًا بسبب وقف العمليات في أغلب مستشفيات المملكة جراء جائحة كورونا.. دعواتكم يا أحبة لمن لايكره أحداً ومحب لكل الناس فهو بأمس حاجة لدعواتكم”. حسبما اورد موقع "المرصد".

والجدير بالذكر أن الفنان خالد، كان معزولا بالبيت تمامًا بسبب ضعف مناعته ، تخوفاً من عدوى الفيروس.