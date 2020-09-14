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أستاذ علم الأوبئة يكشف النسبة المتبقية لتسجيل إصابات صفرية لكورونا بالمملكة

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انحسار الحالات بنسبة 90% ..

أوضح أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، أن تقترب بنسبة ٩٠٪ من انحسار وانخفاض عدد حالات فيروس من أعلى قمة لها بتاريخ ١٧ يونيو الماضي.

وقال الغامدي –عبر تويتر- إن النسبة المتبقية قرابة ١٠٪ من الانخفاض لتسجيل الحالات الصفرية بالمملكة.

وذكر الدكتور الغامدي، في وقت سابق، أن  المملكة تخطت ذروة إصابات كورونا، مشيرًا إلى انحسار وانخفاض مستمر للفيروس بالسعودية منذ 17 يونيو الماضي.

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