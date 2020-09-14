ضبط 220 طنًا مواد غذائية بمخزن مخالف في الرياض

تم اتخاذ الإجراءات النظامية..
ضبطت هيئة الغذاء والدواء في الرياض، مصنعًا يخزن أكثر من ٢٢٠ طنًا من المواد الغذائية الأولية، في ظروف غير مناسبة.
وأعلنت الهيئة، –عبر حسابها على تويتر- أنه تم استدعاء صاحب المنشأة، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وكانت هيئة الغذاء والدواء أعلنت -في وقت سابق- أنه خلال شهر أغسطس الماضي؛ نفذت الهيئة «6638» زيارة تفتيشية على المنشآت الخاضعة تحت رقابتها، وأغلقت خلالها 23 منشأة مخالفة.
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