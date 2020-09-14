الأرصاد: سحب رعدية ممطرة اليوم على 4 مناطق

مصحوبة برياح نشطة
نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، إلى استمرار تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق في المملكة.
وقالت الهيئة، بتقريرها لطقس اليوم، يستمر تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة»، فيما تؤثر العوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
من جانبه، توقَّع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، أن تكون درجات حرارة معتدلة بطقس اليوم، خلال ساعات الليل والصباح الباكر بشكل عامّ، والرياح هادئة على كل قطاعات المملكة؛ وتكون الأجواء حارةً وسط النهار مع رياح نشطة في حائل وغرب القصيم والمدينة وتبوك والغربية. مشيرًا إلى فرص هطول الأمطار على المرتفعات حتى جنوب مكة وغربها.
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