«الحصيني» يتوقع تراجعًا في الحالة الممطرة بهذه المناطق

مع هبوب رياح متوسطة..
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تراجع الحالة الممطرة بمناطق عدة، اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء.
وذكر الحصيني –عبر تويتر- أنه يتوقع تراجع الحالة الممطرة نواحي مناطق: الباحة، وعسير، وجازان، إضافة إلى دولة اليمن، مشيرًا إلى هطول أمطار على أجزاء من تلك المناطق، متفاوتة الشدة من خفيفة لمتوسطة.
وأشار الحصيني، إلى هبوب رياح متوسطة القوة على أجزاء من الساحل الغربي، وبين حائل والقصيم، ووسط الشرقية وجنوبها وغرب الحفر، إضافة إلى دولة الإمارات.
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