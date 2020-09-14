«الحيزان» يتوقَّع درجات الحرارة في المملكة خلال الساعات المقبلة

حدّد المناطق المتأثرة بهطول الأمطار

توقَّع الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، أن تشهد المملكة اليوم الإثنين، درجات حرارة متباينة خلال الصباح الباكر وساعات النهار. وقال «الحيزان»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن درجات حرارة ستكون معتدلة خلال ساعات الليل والصباح الباكر بشكل عامّ، والرياح هادئة على كل قطاعات المملكة؛ وتكون الأجواء حارةً وسط النهار مع رياح نشطة في حائل وغرب القصيم والمدينة وتبوك والغربية؛ مشيراً إلى فرص هطول الأمطار على المرتفعات حتى جنوب مكة وغربها.

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