السعودية اليوم / "ضرورة الوفاء بالعقود" محاضرة بدعوي تبوك غداً



تبوك 26 محرم 1442 هـ الموافق 14 سبتمبر 2020 م واس

تنظّم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد غداً محاضرة بعنوان " ضرورة الوفاء بالعقود " وذلك بعد صلاة العشاء بمسجد الزهور بحي المنتزه بمدينة تبوك.

وتأتي هذه المحاضرة ، ضمن برامج ومناشط الجمعية لهذا العام.

// انتهى //

10:33ت م

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