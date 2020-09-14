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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل
الإثنين 14 سبتمبر 2020
توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الإثنين، 14/أيلول/2020.
وقالت، في نشرتها: بمشيئة الله تعالى - استمرار تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تأثر العوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
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