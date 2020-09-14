شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة والان مع التفاصيل

الإثنين 14 سبتمبر 2020 توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس ليومنا هذا الإثنين، 14/أيلول/2020.

Advertisements وقالت، في نشرتها: بمشيئة الله تعالى - استمرار تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تأثر العوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس في السعودية خلال الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.