شكرا لقرائتكم خبر عن "آل جابر" يبحث مع "غريفيث" جهود تنفيذ اتفاق الرياض والان نبدء بالتفاصيل

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث. وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة لجهوده للوصول الى حل سياسي شامل في اليمن، ومناقشة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق الرياض.

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