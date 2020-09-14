الداخلية: 8 فئات مسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها

2020-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

حددت وزارة الداخلية، الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها من المواطنين اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم الثلاثاء 27 محرم 1442هـ الموافق 15 سبتمبر 2020م.

وتشمل هذه الفئات والتي أعلنت وزارة الداخلية ما يلي:

– الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفون بمهمات رسمية.

– العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.

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– العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة.

– رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومديرو التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.

– المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية

– الطلبة المبتعثون والطلبة الدارسون على حسابهم الخاص والمتدربون في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.

– من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتان الآتيتان:

1 ) لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.

2 ) وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة.

– المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية.



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