2020-09-14

أول تعليق رسمي على انبعاث رائحة كريهة في أجواء الجبيل

متابعات الخليج 365 - الجبيل

علقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على ما أثير بشأن انبعاث رائحة كريهة تسببت في استياء سكان الجبيل بالمنطقة الشرقية.

Advertisements

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي، أنها تتابع بلاغًا بانبعاث غاز مجهول المصدر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة ما إذا كان هناك تسرب أو ارتفاع في مستوى التلوث.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب حال اكتشاف مخالفة وراء الأمر وسيتم إصدار العقوبة المناسبة.





شارك الخبر







