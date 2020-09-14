الموارد البشرية توضح موقف الأزواج والزوجات الأجانب من التوطين

2020-09-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على استفسار أحد الأشخاص حول ما إذا كان يتم احتساب زوج المواطنة أو زوجة متابعات الخليج 365 من الأجانب بنسب التوطين في برنامج “نطاقات”.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي، أن زوج المواطنة غير السعودي وزوجة متابعات الخليج 365 غير السعودية لا يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين.

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وأضافت الوزارة أنه لا يتم احتساب زوجة متابعات الخليج 365 أو زوج المواطنة السعودية ضمن متطلبات التوطين.

وأشارت إلى أن أبناء وبنات المواطنة يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ويتم احتسابهم بواحد سعودي بنسبة التوطين.





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