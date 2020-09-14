2020-09-14

رقم قياسي لإصابات كورونا اليومية في العالم بـ307 آلاف إصابة

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت منظمة الصحة العالمية، تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم، بلغ 307 آلاف و930 حالة إجمالاً خلال 24 ساعة.

وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني، أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.

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وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537 ليصل الإجمالي إلى 917 ألفاً و417 حالة وفاة بأنحاء العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



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