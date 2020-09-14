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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، تسجيل 415 حالة وفاة، و14768 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وسجلت البرازيل حتى الآن 131625 حالة وفاة، وأربعة ملايين و330455 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.البرازيل فيروس كورونا الجديد
كورونا في البرازيل.. تسجيل 415 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-14
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، تسجيل 415 حالة وفاة، و14768 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وسجلت البرازيل حتى الآن 131625 حالة وفاة، وأربعة ملايين و330455 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
08:31 AM
إجمالي الوفيات حتى الآن 131625 وأربعة ملايين و330455 إصابة
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، تسجيل 415 حالة وفاة، و14768 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وسجلت البرازيل حتى الآن 131625 حالة وفاة، وأربعة ملايين و330455 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.
، كورونا في البرازيل.. تسجيل 415 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ،
المصدر : الخليج 365
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