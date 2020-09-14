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أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم اليوم الأحد، بلغ 307 آلاف و930 حالة خلال 24 ساعة.
ووفق "روسيا اليوم" ذكرت المنظمة على موقعها أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.
وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537، ليصل الإجمالي إلى 917 ألفًا و417 وفاة في أنحاء العالم.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد
الصحة العالمية تعلن حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليوميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-14
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم اليوم الأحد، بلغ 307 آلاف و930 حالة خلال 24 ساعة.
ووفق "روسيا اليوم" ذكرت المنظمة على موقعها أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.
وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537، ليصل الإجمالي إلى 917 ألفًا و417 وفاة في أنحاء العالم.
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
08:33 AM
الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.. ارتفاع بالوفيات
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم اليوم الأحد، بلغ 307 آلاف و930 حالة خلال 24 ساعة.
ووفق "روسيا اليوم" ذكرت المنظمة على موقعها أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات.
وزاد العدد اليومي للوفيات بواقع 5537، ليصل الإجمالي إلى 917 ألفًا و417 وفاة في أنحاء العالم.
، الصحة العالمية تعلن حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا اليومية ،
المصدر : الخليج 365
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