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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تتسبّب في تدني مدى الرؤية على محافظات: أضم، والطائف، والعرضيات، والكامل، وميسان.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.حالة الطقس الأرصاد أمطار
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442 09:34 AM
حالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً بين أمطار رعدية وسطحية نشطة
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تتسبّب في تدني مدى الرؤية على محافظات: أضم، والطائف، والعرضيات، والكامل، وميسان.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.
، هطولات ورياح ورؤية تتدنى.. "الأرصاد" تنبّه عدداً من محافظات مكة ،
المصدر : الخليج 365
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