، ترامب: بايدن لا يملك حذاقة التفاوض مع روسيا والصين.. آسف نحتاج إلى الأذكياء ،

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اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أن خصمه الديمقراطي جو بايدن؛ "لا يملك القدر الكافي من سرعة البديهة والحذاقة"، للتفاوض مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ.
وأضاف ترامب؛ متحدثاً أمس الأحد، إلى أنصاره في هندرسون بولاية نيفادا: "لقد أتيحت لي الفرصة للقاء الرئيس شي جين بينغ؛ وأتيحت لي الفرصة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ وبالمناسبة، الاتفاق معهما أمر جيد".
وتابع ترامب؛ القول: "أريد أن أخبركم أن المشكلة الحقيقية مع الصين الآن، هي بسبب ما فعلوه بنا. لا يمكننا أبداً أن ننسى ذلك. لقد وقّعنا اتفاقات عظيمة، لكن حبرها قبل أن يجف جاء المرض من الصين".
وشدّد الرئيس الأمريكي على أنه يتقن جيداً "التعامل مع كل هؤلاء الأشخاص"، وأكد أنهم في غاية الذكاء. وقال ترامب: "أنا آسف لكننا نحتاج أيضاً إلى أشخاص أذكياء جداً، وجو (بايدن) ليس مناسباً لهذا المنصب".
ووفق "روسيا اليوم"، طالما كرر ترامب في السابق القول، إنه يعتبر من الصواب "التوافق" مع موسكو وبكين. على الرغم من العقوبات المفروضة ضد روسيا، ويؤكّد الرئيس باستمرار أن الولايات المتحدة وروسيا طوّرتا "علاقات جيدة للغاية".
وسبق أن صرح ترامب؛ مرات عديدة، بأنه يعتبر الصين مسؤولة عن بداية وباء فيروس كورونا المستجد.دونالد ترامب
ترامب: بايدن لا يملك حذاقة التفاوض مع روسيا والصين.. آسف نحتاج إلى الأذكياءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-14
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أن خصمه الديمقراطي جو بايدن؛ "لا يملك القدر الكافي من سرعة البديهة والحذاقة"، للتفاوض مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ.
وأضاف ترامب؛ متحدثاً أمس الأحد، إلى أنصاره في هندرسون بولاية نيفادا: "لقد أتيحت لي الفرصة للقاء الرئيس شي جين بينغ؛ وأتيحت لي الفرصة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ وبالمناسبة، الاتفاق معهما أمر جيد".
وتابع ترامب؛ القول: "أريد أن أخبركم أن المشكلة الحقيقية مع الصين الآن، هي بسبب ما فعلوه بنا. لا يمكننا أبداً أن ننسى ذلك. لقد وقّعنا اتفاقات عظيمة، لكن حبرها قبل أن يجف جاء المرض من الصين".
وشدّد الرئيس الأمريكي على أنه يتقن جيداً "التعامل مع كل هؤلاء الأشخاص"، وأكد أنهم في غاية الذكاء. وقال ترامب: "أنا آسف لكننا نحتاج أيضاً إلى أشخاص أذكياء جداً، وجو (بايدن) ليس مناسباً لهذا المنصب".
ووفق "روسيا اليوم"، طالما كرر ترامب في السابق القول، إنه يعتبر من الصواب "التوافق" مع موسكو وبكين. على الرغم من العقوبات المفروضة ضد روسيا، ويؤكّد الرئيس باستمرار أن الولايات المتحدة وروسيا طوّرتا "علاقات جيدة للغاية".
وسبق أن صرح ترامب؛ مرات عديدة، بأنه يعتبر الصين مسؤولة عن بداية وباء فيروس كورونا المستجد.
14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
09:13 AM
قال: وقّعنا اتفاقات عظيمة لكن قبل أن يجف حبرها جاء المرض من الصين
اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أن خصمه الديمقراطي جو بايدن؛ "لا يملك القدر الكافي من سرعة البديهة والحذاقة"، للتفاوض مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ.
وأضاف ترامب؛ متحدثاً أمس الأحد، إلى أنصاره في هندرسون بولاية نيفادا: "لقد أتيحت لي الفرصة للقاء الرئيس شي جين بينغ؛ وأتيحت لي الفرصة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ وبالمناسبة، الاتفاق معهما أمر جيد".
وتابع ترامب؛ القول: "أريد أن أخبركم أن المشكلة الحقيقية مع الصين الآن، هي بسبب ما فعلوه بنا. لا يمكننا أبداً أن ننسى ذلك. لقد وقّعنا اتفاقات عظيمة، لكن حبرها قبل أن يجف جاء المرض من الصين".
وشدّد الرئيس الأمريكي على أنه يتقن جيداً "التعامل مع كل هؤلاء الأشخاص"، وأكد أنهم في غاية الذكاء. وقال ترامب: "أنا آسف لكننا نحتاج أيضاً إلى أشخاص أذكياء جداً، وجو (بايدن) ليس مناسباً لهذا المنصب".
ووفق "روسيا اليوم"، طالما كرر ترامب في السابق القول، إنه يعتبر من الصواب "التوافق" مع موسكو وبكين. على الرغم من العقوبات المفروضة ضد روسيا، ويؤكّد الرئيس باستمرار أن الولايات المتحدة وروسيا طوّرتا "علاقات جيدة للغاية".
وسبق أن صرح ترامب؛ مرات عديدة، بأنه يعتبر الصين مسؤولة عن بداية وباء فيروس كورونا المستجد.
، ترامب: بايدن لا يملك حذاقة التفاوض مع روسيا والصين.. آسف نحتاج إلى الأذكياء ،
المصدر : الخليج 365
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