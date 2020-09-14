شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية توضح موقف أزواج وزوجات المواطنين الأجانب من التوطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على استفسار أحد الأشخاص حول ما إذا كان يتم احتساب زوج المواطنة أو زوجة المواطن بنسب التوطين في برنامج " نطاقات ".
وأوضحت الوزارة أن زوج المواطنة الغير سعودي وزوجة المواطن الغير سعودية لايسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ولا يتم احتسابهم ضمن متطلبات التوطين.
وأشارت إلى أن أبناء و بنات المواطنة يسمح لهم بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين، ويتم احتسابهم بواحد سعودي بنسبة التوطين.
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