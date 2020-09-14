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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من ملك البحرين

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الأحد)، رسالة خطية من ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وتسلّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الرسالة، خلال استقباله سفير مملكة البحرين لدى المملكة حمود آل خليفة في ديوان الوزارة بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، وبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


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